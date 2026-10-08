Shravasti News: यूपी एग्रीज के कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण

विज्ञापन

श्रावस्ती। यूपी एग्रीज परियोजना के तहत चयनित कार्मिकों का बुधवार को एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया। परियोजना प्रबंधक डॉ. भूपेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में कार्मिकों को परियोजना की बारीकियां बताईं। कार्मिकों को परियोजना का उद्देश्य, लाभार्थी चयन, परियोजना के फायदे आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि विशेषज्ञ केशवानंद त्रिपाठी, रुचि अरोड़ा, सतेंद्र मौर्य, श्यामजी, अनिल मिश्रा आदि मौजूद रहे।