Shravasti News: किशोरी को साथ ले जाने के तीन आरोपी गिरफ्तार

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श्रावस्ती। किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले तीन आरोपियों को रविवार को कोतवाली भिनगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीओ आलोक सिंह ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के जौगढ़ गांव निवासी के खिलाफ किशोरी को शादी का झांसा देकर साथ ले जाने की प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में किशोरी को ले जाने में छोटू को उसके भाई लालू व पिता दीपक द्वारा सहयोग का आरोप लगा था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से कोतवाल राज प्रकाश सिंह आरोपियों की तलाश कर रहे थे। रविवार को गुप्त सूचना पर तीनों को सत्या भट्ठा जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।