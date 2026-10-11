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Shravasti News: संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण में नारी की अहम भूमिका

Sun, 11 Oct 2026 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 11 Oct 2026 11:42 PM IST
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The pivotal role of women in shaping a generation grounded in values.
 गायत्री श​क्तिपीठ में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं
श्रावस्ती। भिनगा के खलवा बाजार स्थित गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को जिला समन्वयक दधिबल सिंह की अध्यक्षता में नारी उत्कर्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें गायत्री परिवार हरिद्वार से आईं निष्ठा रस्तोगी ने महिलाओं को परिवार के उत्तरदायित्वों और सदस्यों में संस्कार विकसित करने के बारे में बताया।
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निष्ठा रस्तोगी ने कहा कि देश में संस्कारवान मनुष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सुसंस्कारित नारी को जिम्मेदारी उठानी होगी। बौद्धिक ज्ञान स्कूलों, शिल्प-उद्योग की शिक्षा उद्योगशालाओं और विज्ञान की शिक्षा प्रयोगशालाओं में मिलती है, लेकिन व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने का कार्य परिवार में नारी ही बेहतर ढंग से कर सकती है। उन्होंने नारी को देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा बताते हुए उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को विशेषता बताया।
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इस दौरान भिनगा पीठ की संगीतकार नीलम और जिला समन्वयक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मंदाकिनी, मीरा, कामेश्वर प्रसाद मिश्र, अरुण कुमार वर्मा और अंशिका मिश्रा मौजूद रहीं।
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