Shravasti News: पोस्टर बनाकर छात्राओं ने दिया सुरक्षा का संदेश

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श्रावस्ती। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हरिहरपुररानी और सिरसिया में रविवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं ने बालिका सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और अधिकारों पर पोस्टर बनाकर जागरूक किया। हरिहरपुररानी की प्रधानाचार्य कैशरजहां ने कहा कि महिलाएं खेती-किसानी, समूह संचालन और परिवहन समेत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अभिभावक बेटियों को बोझ न समझें और उन्हें शिक्षा व पालन-पोषण का समान अधिकार दें। सिरसिया की प्रधानाचार्य डॉली द्विवेदी ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने आत्मविश्वास से आगे बढ़ने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सीख दी। कार्यक्रम में शशि किरण सिंह, ज्योति मौर्य, शेफाली शुक्ला, अर्चना तिवारी समेत अन्य मौजूद रहीं।