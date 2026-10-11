Shravasti News: आर्य समाज मंदिर में सामूहिक हवन

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कटरा। आर्य समाज मंदिर में रविवार को सर्वजीत कैराती की अध्यक्षता में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने हवन के महत्व और उससे होने वाले लाभों की जानकारी दी। सर्वजीत कैराती ने कहा कि हवन आस्था और भक्ति का प्रतीक है। हवन का विचार मन में आते ही आत्मा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाती है। इसके माध्यम से भक्त अपने आराध्य के प्रति भाव प्रकट करता है। इससे मानसिक आनंद की अनुभूति होती है और मन विकारमुक्त होता है। उन्होंने कहा कि हवन में डाली जाने वाली सामग्री अग्नि के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। कार्यक्रम में तरुण कुमार पांडेय, वीरसेन चौधरी और सोनू जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।