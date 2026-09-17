Shravasti News: न्यायमूर्ति ने निर्माण में तेजी का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 17 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
इकौना। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ की प्रशासनिक न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने ग्राम न्यायालय इकौना के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रथम चरण में तेजी लाते हुए भूमि को समतल कर बाउंड्री कराने का आदेश दिया। उन्होंने तहसील परिसर में संचालित ग्राम न्यायालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अधिवक्ताओं से वार्ता कर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशानुरूप जनता को सुलभ न्याय उपलब्ध कराएं। तहसील मुख्यालय इकौना में संचालित ग्राम न्यायालय का भवन निर्माण होने पर कोर्टों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। इस दौरान सीजेएम अलका पांडेय, सिविल जज विनीत यादव, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय इकौना अमर सिंह, एसडीएम रवींद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन