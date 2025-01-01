फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   The god of creation was worshipped with rituals

Shravasti News: निर्माण के देवता की हुई विधि विधान से पूजा

Fri, 18 Sep 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 18 Sep 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
The god of creation was worshipped with rituals
कटरा विश्वकर्मा मंदिर में पूजा करते लोग।-
श्रावस्ती/कटरा। विश्वकर्मा जयंती पर बृहस्पतिवार को जिले में विभिन्न आयोजन हुए। विद्युत विभाग ने भिनगा, सिरसिया व भंगहा विद्युत उपकेंद्रों पर फीडरों की पूजा की। निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों ने अपने औजारों व उपकरणों की पूजा-अर्चना की। भिनगा उपकेंद्र पर अधिशासी अभियंता विद्युत राज नारायण ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा निर्माण के देवता हैं, इसलिए सभी की उनमें आस्था है। कटरा स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा पूजा समिति अध्यक्ष भास्कर नाथ विश्वकर्मा की अध्यक्षता में पूजा महोत्सव हुआ। पुजारी पंकज पाठक ने विधि-विधान से पूजा कराई। अध्यक्ष ने कहा कि सनातन धर्म में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विश्वकर्मा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन जयंती मनाई जाती है। समाजसेवी प्रवीण कुमार बौद्ध, दीनबंधु विश्वकर्मा, अजय जायसवाल समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed