Shravasti News: सपा ने बंद विद्यालयों के बाहर मनाया शिक्षक दिवस

संवाद न्यूज एजेंसीश्रावस्ती। सपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिले के बंद विद्यालयों के बाहर शिक्षक दिवस मनाया। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध किया और अपनी नीतियों की जानकारी दी। यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हुआ। सपा जिलाध्यक्ष सर्वजीत यादव ने प्राथमिक विद्यालय रामनगर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कम छात्र संख्या के नाम पर विद्यालयों को समाहित किया है। इससे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। विधायक इंद्राणी वर्मा ने बालवाटिका गंगापुर बहोरीपुरवा के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सपा सरकार ने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया और रोजगार के लिए प्रयत्नशील रही। पूर्व विधायक असलम राइनी ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुविखा के बाहर प्रदर्शन कर सपा की नीतियां बताईं। संवाद

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