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Shravasti News: भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों ने रखा व्रत

Thu, 12 Nov 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 12 Nov 2026 12:36 AM IST
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Sisters observed a fast for the long life of their brothers.
गिलौला में भैया दूज पर्व पर पूजा करतीं महिलाएं। -संवाद
श्रावस्ती। जिले भर में बुधवार को भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जल व्रत रखकर पूजा-अर्चना की। इसके बाद भाइयों के माथे पर रोली लगाकर चूरा, लाई व मिठाई खिलाई। भाइयों ने बहनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें उपहार भेंट किए।
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शहर से लेकर गांव तक सुबह से ही पर्व की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बहनों ने घरों के आंगन में पारंपरिक तरीके से सामूहिक पूजा की। भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भैया दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह रहा।
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जिन बहनों के भाई जिले से बाहर रहते हैं, उन्होंने पूजा के बाद उनके घर पहुंचकर चूरा-भुरकी खिलाई और उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं, घरों में कलम की पूजा भी की गई। कायस्थ समाज के लोगों ने विधि-विधान से चित्रगुप्त महाराज की पूजा-अर्चना की।
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