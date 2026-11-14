Shravasti News: 18 को धरना प्रदर्शन करेंगे परिषदीय शिक्षक

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श्रावस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 18 को परिषदीय शिक्षक धरना प्रदर्शन करेंगे। संगठन के जिलाध्यक्ष विनय कुमार पांडेय ने बताया कि शिक्षकों की कई मांगें लंबे समय से शासन व जिलास्तर पर लंबित हैं। ऐसे में समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए परिषदीय शिक्षक दोपहर एक बजे से साढ़े तीन बजे तक बीएसए कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद शिक्षक डीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे।