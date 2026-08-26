श्रावस्ती: गोवंश से टकराए बाइक सवार, एक की मौत, सगे भाई घायल, मातम में बदलीं बारावफात की खुशियां

हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र में बदला-गिरंट मार्ग पर जयपत्तरपुरवा के पास मंगलवार की देर रात हुए हादसे में बाइक सवार किशोर गोवंश से टकरा गए। हादसे में एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर आई पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तीनों किशोर बाइक से बारावफात के जुलूस में शामिल होने गए थे और हेलमेट नहीं लगाया था।

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हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत बभनपुरवा निवासी साहिल खान (15) मंगलवार की रात देवरनिया लंबुईया निवासी सगे भाइयों अमजद खान (12) व साहिल खान (8) पुत्र जाहिद अली के साथ बाइक से बारावफात का जुलूस देखने बदला चौराहा गए थे। जहां से रात लगभग एक बजे तीनों हाथ में धार्मिक झंडा लेकर वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान बदला-गिरंट मार्ग पर जयपत्तरपुरवा के पास सड़क किनारे बैठा गोवंश रस्सी तोड़कर सड़क पर आ गया। साहिल जब तक बाइक संभालता वह गोवंश से टकरा गया।टक्कर इतनी तेज थी कि साहिल की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, अमजद खान व साहिल खान गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर से गोवंश की भी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर आई पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए बहराइच भिजवाया। वहीं, मौके पर जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना की सूचना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया और बारावफात की खुशियां मातम में बदल गई।