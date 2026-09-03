Shravasti News: स्वच्छता के प्रति किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 03 Sep 2026 11:50 PM IST
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श्रावस्ती। प्राथमिक विद्यालय बगही में बृहस्पतिवार को स्वच्छता जागरूकता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व समझाया गया। विद्यार्थियों ने स्वच्छता संबंधी पोस्टर बनाए और नारे लगाए। उन्होंने विद्यालय परिसर की सफाई की और गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग कूड़ेदान में डाला। प्रधानाध्यापक कर्मवीर राणा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं है। उन्होंने इसे दैनिक जीवन की आदत बनाने पर जोर दिया। बच्चों को विद्यालय और घर के आसपास सफाई रखने, कूड़ा निर्धारित कूड़ेदान में डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शौच के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने की सलाह दी।
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