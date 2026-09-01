Shravasti News: गर्भवती ने पिटाई व पेट पर लात मारने का लगाया आरोप

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गिरंट बाजार। हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत ददौरा के मजरा शहादतनगर निवासी गर्भवती महिला ने थाने में तहरीर देकर पड़ोसियों पर उनके साथ मारपीट व पेट पर लात मारने का आरोप लगाया है। पीड़िता जहरुलनिशा ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनका पड़ोसी के साथ पुराना विवाद है। 31 अगस्त की शाम वह बकरी चराने गई थी। जहां से लौटने पर उनकी बेटी ने पड़ोसी द्वारा झगड़ा करने की जानकारी दी। जब उन्होंने विरोध किया तो पड़ोसी महिलाओं ने गाली-गलौज शुरू कर दिया और उनकी पिटाई कर दी। आरोप है कि विपक्षी महिलाओं ने उनके पेट पर भी लात मारा, इससे गर्भ में पल रहे उनके शिशु को भी नुकसान हो सकता है। थाना प्रभारी महिमानाथ उपाध्याय ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।