Shravasti News: 15 दिन से बिजली गुल, अंधेरे में हजारों लोग

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ग्रामीणों ने लाइनमैन पर तार जोड़ने के नाम पर 700 से 800 रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। बनकटी गांव निवासी उस्मान खान, खुशबुद्दीन खान, जान मोहम्मद, मुस्ताक खान और रियाज खान सहित अन्य ग्रामीणों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने से रात में गांव में अंधेरा पसर जाता है। लोगों को मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता है।बिजली न आने से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। ग्रामीणों को खुले में मच्छरों के बीच सोना पड़ रहा है। अंधेरे के कारण विषैले जीवों और चोरों का खतरा भी सता रहा है। जेई विवेक कुशवाहा ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने की सूचना उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। दो से तीन दिन में ट्रांसफार्मर लगवाकर बिजली व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी।