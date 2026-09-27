फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Pickup collides with bike; two injured

Shravasti News: बाइक से टकराई पिकअप, दो घायल

Sun, 27 Sep 2026 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 27 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Pickup collides with bike; two injured
गिरंट बाजार। मल्हीपुर क्षेत्र में तहसील कार्यालय के सामने पिकअप व बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के शिकारी गांव निवासी राजेश व रजा रविवार दोपहर किसी काम से बाइक लेकर वीरगंज बाजार जा रहे थे। इस दौरान मल्हीपुर स्थित तहसील कार्यालय के सामने उनकी बाइक से पिकअप टकरा गई। हादसे में राजेश व रजा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके पर पिकअप छोड़कर भाग गया। परिजनों ने दोनों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी मल्हीपुर में भर्ती करवाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed