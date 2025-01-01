Shravasti News: श्रावस्ती में बोले ओवैसी, सपा के साथ अपनी शर्तोंं पर गठबंधन के लिए तैयार

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ओवैसी ने कहा कि श्रावस्ती में जब मदरसे व मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे थे तथा उन्हें तोड़ा जा रहा था तो न ही सपा विधायक इन्द्राणी वर्मा और न ही सपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने इसका विरोध किया। ऐसे में सिर्फ मैनुद्दीन खां ने ही विरोध किया और वह सात दिनों तक जेल में भी रहे। उन्होंने मैनुद्दीन खां को भिनगा से पार्टी का उम्मीदवार बताया ।उन्होंने कहा कि सपा का माल तो चाइना का है। वह कितना चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मुसलमान किसी की बपौती नहीं हैं कि उसे वोट की तरह इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग का डाटा कहता है कि श्रावस्ती देश का दूसरा जिला है जहां 75 प्रतिशत लोग गरीब हैं। ओवैसी ने मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी पहले अपने जनसभा में लोगों को भाईयों बहनों कहते थे, लेकिन अब माई फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हैं।बिजली, पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में अब बाबा का पाॅवर ऑफ होने वाला है। अखिलेश व बाबा में नूरा कुश्ती चल रही है। यह लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए विरोध करते हैं। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस बार उनके पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करें ताकि भाजपा की सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सके। इस मौके पर आसपात के जिलों के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।कम से कम 11 विधायक तो जिताएंगेसभा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि अखिलेश यादव बाबा को नहीं हरा पाएंगे। हम भले ही न हरा पाएं लेकिन कम से कम 11 विधायक तो जिता पाएंगे, जिससे हम लोगों की समस्या को उठा सकें। हैदराबाद में महिलाएं रात को स्कूटी से खुलेआम घूमती हैं क्योंकि वहां पर हमारी पार्टी का झंडा व डंडा है।