Shravasti News: बीयर व शराब की खेप के साथ एक गिरफ्तार

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सीओ भिनगा आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सीमा पर तस्करी रोकने और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए लगातार गश्त की जा रही है। मंगलवार रात थाना प्रभारी दीपक कुमार दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। उसी दौरान संदिग्ध ऑटो को रोककर तलाशी ली गई। उसमें किंगफिशर बीयर की चार पेटियों में 96 केन और मैकडॉवेल्स नंबर वन व्हिस्की की एक पेटी में 48 शीशी मिलीं।ऑटो सवार भचकाही निवासी आदर्श कुमार ने पूछताछ में शराब को गांव में बेचने की बात स्वीकार की। उसके पास से 400 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया।