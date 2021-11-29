Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Allegation of incorrect measurement against the Canal Department

Shravasti News: नहर विभाग पर गलत पैमाइश का आरोप

Thu, 12 Nov 2026 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 12 Nov 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Allegation of incorrect measurement against the Canal Department
सिरसिया। विकासखंड सिरसिया के डोमाई गांव में पक्की नाली निर्माण के लिए की गई पैमाइश को लेकर विवाद हो गया है। किसानों ने नहर विभाग खंड-चार की टीम पर सरकारी जमीन छोड़कर उनके खेतों की पैमाइश करने और विरोध पर धमकाने व अभद्रता करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन


गांव निवासी हरिशंकर त्रिपाठी ने बताया कि पांच नवंबर को अवर अभियंता विमलेश कुमार के नेतृत्व में नहर खंड-चार की टीम गांव पहुंची थी। टीम ने बारिश का पानी गांव में भरने से रोकने के लिए पक्की नाली का निर्माण कराने की बात कही। ग्रामीणों ने पैमाइश में सहयोग किया, लेकिन आरोप है कि टीम ने सरकारी जमीन के बजाय उनके खेतों में खूंटे गाड़ दिए।
विज्ञापन


हरिशंकर त्रिपाठी के अनुसार, विरोध करने पर टीम के सदस्य अभद्रता करने लगे और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने खुद के अधिवक्ता होने की बात कही तो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है।
विज्ञापन
विज्ञापन


गांव के राम शंकर, जगराम, देवी प्रसाद, पृथ्वीनाथ, मनीराम, बुधराम, विनोद कुमार और पुजारी समेत 30 से अधिक ग्रामीणों ने हस्ताक्षरयुक्त शिकायती पत्र डीएम को भेजा है। ग्रामीणों ने राजस्व टीम से दोबारा पैमाइश कराने और अवर अभियंता विमलेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जांच नहीं कराई गई तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed