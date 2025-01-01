Shravasti News: स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं, लक्षण वाले मरीज बढ़े

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चिकित्सक डॉ. शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि करीब एक सप्ताह से प्रतिदिन 100 से अधिक ओपीडी हो रही है। इनमें कई मरीज बुखार, खांसी और शरीर में दर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने, खाने-पीने से पहले साबुन से हाथ साफ करने तथा खांसते-छींकते समय मुंह और नाक ढकने की सलाह दी जा रही है। साथ ही बुखार, खांसी, शरीर में दर्द या उल्टी की समस्या होने पर तत्काल सीएचसी या जिला चिकित्सालय में चिकित्सक से संपर्क करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

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श्रावस्ती। जिले में अब तक स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। बुधवार को संयुक्त जिला चिकित्सालय में परचा काउंटर, ओपीडी और पैथाेलॉजी के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। इनमें ज्यादातर मरीज बुखार और खांसी से पीड़ित थे। चिकित्साकर्मी मरीजों व तीमारदारों को मास्क लगाने की सलाह देते नजर आए। बिना मास्क पहुंचे मरीजों को पहले मास्क लगाकर आने को कहा गया।