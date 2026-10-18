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मिशन शक्ति : दो महिलाओं को पेंशन का लाभ

Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
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Mission Shakti: Pension benefits to two women
महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक करती आरक्षी। 
श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 6.0 के द्वितीय चरण में रविवार को विभिन्न थानों की टीमों ने जागरूकता चौपाल लगाकर महिलाओं को योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। दो महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ दिलाया गया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि मल्हीपुर और कोतवाली भिनगा में पिंक समाधान दिवस आयोजित कर महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं। उपनिरीक्षक अर्चना सिंह ने सिरसिया के भूतना निवासी अनीता को विधवा पेंशन दिलाई, जबकि हरपाल की वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया शुरू कराई। हरदत्तनगर गिरंट थाने की टीम ने सुजानडीह निवासी बालमा की बेटी कमरू निशा के वैवाहिक विवाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। मल्हीपुर पुलिस ने सीमा की शिकायत का भी निस्तारण किया।
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