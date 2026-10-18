Shravasti News: श्रावस्ती में आज

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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।



सामूहिक हवन-पूजन

सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।



रामलीला

शाम 08:00 बजे। भिनगा के ठाकुरद्वारा मैदान में आयोजित रामलीला में हनुमान-रावण संवाद, लंका दहन के प्रसंग का किया जाएगा मंचन। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष रामरूप गुप्ता ने दी है।



भागवत कथा

शाम 08:00 बजे। गिलौला के बंतवारा गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी प्रवाचक डॉ. महेश दास महाराज ने दी है।

वर्षावास पूजा