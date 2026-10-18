Shravasti News: विदेश भेजने के नाम पर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

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श्रावस्ती। गोंडा के दो युवकों से विदेश भेजने के नाम पर 3 लाख 20 हजार रुपये ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भिनगा क्षेत्र के टंडवा बनकटवा का निवासी इंद्रीश है। सीओ क्राइम आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सादिक अली और मोहम्मद तारिक ने कोतवाली भिनगा में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने उन्हें मलयेशिया में इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग का काम दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके लिए उसने दोनों से 3 लाख 20 हजार रुपये लिए थे। जब वे मलयेशिया जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, तो वीजा सही नहीं निकला। इस कारण उन्हें वापस भेज दिया गया। युवकों ने रुपये वापस मांगे तो इंद्रीश ने गाली-गलौज और धमकी दी। उनकी तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।