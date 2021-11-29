Shravasti News: आज श्रावस्ती आएंगे प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान

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श्रावस्ती। जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान बृहस्पतिवार को एक दिवसीय भ्रमण पर आएंगे। यह जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल प्रवीण यादव ने बताया कि प्रभारी मंत्री दोपहर तीन बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे तथा रक्तदान शिविर में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद जिला चिकित्सालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत फल वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे, कलेक्ट्रेट सभागार में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण व टूल किट वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही सीताद्वार मंदिर में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। (संवाद)