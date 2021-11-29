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श्रावस्ती। सीएमओ डॉ. एके सिंह ने शुक्रवार को इकौना सीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने जनरल वार्ड, लेबर रूम और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। साथ ही उपस्थिति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर और ओपीडी रजिस्टर की जांच की। उन्होंने जिम्मेदारों को सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। सीएमओ ने मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत फाइलेरिया रोधी दवा आइवरमेक्टिन का सेवन कर लोगों को दवा खाने के लिए प्रेरित किया।