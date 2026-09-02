Shravasti News: साइबर हेल्पडेस्क की दी जानकारी

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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत बुधवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि चौपाल में मौजूद महिलाओं व बालिकाओं को थानों में स्थापित हेल्प डेस्क की जानकारी दी गई। उन्हें बताया कि मिशन शक्ति केंद्र में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है ताकि महिलाएं अपनी बातें खुल कर रख सकें। साथ ही साइबर हेल्प डेस्क भी आपकी मदद के लिए स्थापित है। चौपाल में मौजूद महिलाओं को सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, फर्जी वेबसाइट व संदिग्ध लिंक आदि के प्रति सतर्क भी किया गया।