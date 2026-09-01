Shravasti News: कोबरा सांप को किया रेस्क्यू

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गिरंट बाजार। हरदत्तनगर गिरंट वन क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर बस्ती के मजरा बालकरामपुरवा निवासी हुकुम सिंह के घर मंगलवार सुबह विशाल कोबरा सांप निकला। कोबरा सांप देख हुकुम सिंह के परिजन घबरा गए। हुकुम सिंह ने तत्काल इसकी जानकारी रेंजर हरिनरायन सिंह को दी। रेंजर की सूचना पर वाचर छोटे, पलटू व बग्गे गांव पहुंचे और घंटों मशक्कत कर कोबरा को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया।