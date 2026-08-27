Shravasti News: मिशन शक्ति केंद्र की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 27 Aug 2026 12:23 AM IST
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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण में बुधवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल आयोजित की। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्र की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, इसलिए महिलाएं बेझिझक अपनी बात रख सकती हैं। चौपाल में सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, फर्जी वेबसाइट और संदिग्ध लिंक से बचाव के तरीके बताए गए। साथ ही ओटीपी, बैंकिंग विवरण व गोपनीय जानकारी साझा न करने तथा मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया।
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