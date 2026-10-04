फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Imprisonment sentence for a person convicted under the Goonda Act.

Shravasti News: गुंडा अधिनियम के दोषी को कारावास की सजा

Sun, 04 Oct 2026 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 04 Oct 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Imprisonment sentence for a person convicted under the Goonda Act.
श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरसिया निवासी ननकनवा उर्फ मुत्तनवा को एक सितंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप साहनी से गुंडा अधिनियम का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने ननकनवा को ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सिरसिया कस्बा निवासी ननकनवा के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर उनके खिलाफ सिरसिया पुलिस ने 2018 में गुंडा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जिला मजिस्ट्रेट ने उसे जिला बदर कर दिया था, इसके बाद भी आरोपित जिले में निवास कर रहा था। पुलिस ने ननकनवा को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक सितंबर को सिरसिया पुलिस ने ननकनवा को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां न्यायाधीश ने उन्हें सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed