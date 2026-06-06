Shravasti News: हाईटेंशन लाइन टूटी, नौ घंटे अंधेरे में रहे 50 गांव

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हरदत्तनगर गिरंट, बलिदानपुरवा, जयपत्तरपुरवा, लोहारनपुरवा, दुर्गापुरवा, अयोध्यापुरवा, मोहनलालपुरवा, सुजानडीहर और गिरंट चौराहा समेत 50 से अधिक गांवों को उल्लहवा उपकेंद्र से बिजली मिलती है। बारावफात के लिए बुधवार दोपहर तीन बजे आपूर्ति बंद की गई थी। रात 11 बजे आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद तार टूट गया। ग्रामीण शुभम कुमार, निरंजन पटवा व शोभाराम ने बताया कि तार टूटने के बाद चिंगारी के साथ आग लग गई। ग्रामीणों ने विभाग को फोन किया, लेकिन कर्मियों ने फोन नहीं उठाया। इससे हादसे की आशंका में ग्रामीण सहमे रहे।वर्जनदिन में जुलूस को लेकर आपूर्ति बंद की गई थी। रात में तार टूटने के बाद उसे दुरुस्त कर सुबह आपूर्ति बहाल करवा दी थी।विवेक कुशवाहा, जेई