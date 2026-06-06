Shravasti News: हाईटेंशन लाइन टूटी, नौ घंटे अंधेरे में रहे 50 गांव
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 28 Aug 2026 12:08 AM IST
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गिरंट बाजार। उल्लहवा विद्युत उपकेंद्र की 11 हजार हाईटेंशन लाइन का तार बुधवार रात 11 बजे टूटकर गिर गया। इससे 50 से अधिक गांवों की बिजली गुल हो गई। इससे 25 हजार से अधिक आबादी को नौ घंटे अंधेरे में रहना पड़ा। सुबह आठ बजे आपूर्ति बहाल होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
हरदत्तनगर गिरंट, बलिदानपुरवा, जयपत्तरपुरवा, लोहारनपुरवा, दुर्गापुरवा, अयोध्यापुरवा, मोहनलालपुरवा, सुजानडीहर और गिरंट चौराहा समेत 50 से अधिक गांवों को उल्लहवा उपकेंद्र से बिजली मिलती है। बारावफात के लिए बुधवार दोपहर तीन बजे आपूर्ति बंद की गई थी। रात 11 बजे आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद तार टूट गया। ग्रामीण शुभम कुमार, निरंजन पटवा व शोभाराम ने बताया कि तार टूटने के बाद चिंगारी के साथ आग लग गई। ग्रामीणों ने विभाग को फोन किया, लेकिन कर्मियों ने फोन नहीं उठाया। इससे हादसे की आशंका में ग्रामीण सहमे रहे।
वर्जन
दिन में जुलूस को लेकर आपूर्ति बंद की गई थी। रात में तार टूटने के बाद उसे दुरुस्त कर सुबह आपूर्ति बहाल करवा दी थी।
विवेक कुशवाहा, जेई
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हरदत्तनगर गिरंट, बलिदानपुरवा, जयपत्तरपुरवा, लोहारनपुरवा, दुर्गापुरवा, अयोध्यापुरवा, मोहनलालपुरवा, सुजानडीहर और गिरंट चौराहा समेत 50 से अधिक गांवों को उल्लहवा उपकेंद्र से बिजली मिलती है। बारावफात के लिए बुधवार दोपहर तीन बजे आपूर्ति बंद की गई थी। रात 11 बजे आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद तार टूट गया। ग्रामीण शुभम कुमार, निरंजन पटवा व शोभाराम ने बताया कि तार टूटने के बाद चिंगारी के साथ आग लग गई। ग्रामीणों ने विभाग को फोन किया, लेकिन कर्मियों ने फोन नहीं उठाया। इससे हादसे की आशंका में ग्रामीण सहमे रहे।
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दिन में जुलूस को लेकर आपूर्ति बंद की गई थी। रात में तार टूटने के बाद उसे दुरुस्त कर सुबह आपूर्ति बहाल करवा दी थी।
विवेक कुशवाहा, जेई