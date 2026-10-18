Shravasti News: थ्रेसर की चपेट में आकर बालिका घायल, रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 18 Oct 2026 11:17 PM IST
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गिरंट बाजार। मल्हीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पटना के वीरगंज बाजार निवासी माही प्रजापति (12) रविवार दोपहर अपने पिता रंजीत प्रजापति के साथ धान की मड़ाई करवा रही थी। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वह थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गई। परिजनों ने थ्रेसर बंद कर माही को बाहर निकाला और आननफानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर पहुंचाया। जहां माही के सिर में गंभीर चोट देख चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया।
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