Shravasti News: रेगुलेटर लगाते समय लगी आग, युवक झुलसा
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 14 Sep 2026 11:18 PM IST
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वीरपुर। नवीन मॉडर्न क्षेत्र के कटरा बाजार में रविवार रात सिलिंडर में रेगुलेटर लगाते समय आग लग गई। आग से झुलसकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को सीएचसी इकौना पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया।
नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा बाजार निवासी बबलू गुप्ता (21) रविवार रात सिलिंडर में रेगुलेटर लगा रहे थे। इस दौरान अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर बबलू झुलस गए। चीखें सुन उनके भाई व मां उन्हें बचाने पहुंचे। बचाने के दौरान वह भी झुलस गए। बबलू को परिजनों ने आननफानन में सीएचसी इकौना पहुंचाया। जहां बबलू की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया।
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नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा बाजार निवासी बबलू गुप्ता (21) रविवार रात सिलिंडर में रेगुलेटर लगा रहे थे। इस दौरान अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर बबलू झुलस गए। चीखें सुन उनके भाई व मां उन्हें बचाने पहुंचे। बचाने के दौरान वह भी झुलस गए। बबलू को परिजनों ने आननफानन में सीएचसी इकौना पहुंचाया। जहां बबलू की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया।
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