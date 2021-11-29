Shravasti News: सांप के काटने से किसान की मौत

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राममनोहर सोमवार को घर के टांड़ पर धान का पुआल रखने के लिए सफाई कर रहे थे। तभी वहां रखे पाइप में बैठे विषैले सांप ने उनके हाथ के अंगूठे में काट लिया। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें निजी वाहन से संयुक्त जिला चिकित्सालय लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।फिर भी परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर घर चले गए। मंगलवार को पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राममनोहर के भतीजे पवन ने बताया कि ग्रामीणों ने सांप को मौके पर ही मार दिया था।