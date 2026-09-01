फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Damaged guide embankment not repaired even after a year.

Shravasti News: एक वर्ष बाद भी नहीं दुरुस्त हुआ क्षतिग्रस्त गाइड बंध

Tue, 01 Sep 2026 10:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 01 Sep 2026 10:41 PM IST
विज्ञापन
Damaged guide embankment not repaired even after a year.
 मधवापुर घाट पर क्षतिग्रस्त तटबंध।
तुलसीपुर। तराई क्षेत्र में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने-घटने से कटान तेज हो गया है। मधवापुर घाट पुल की सुरक्षा के लिए बना गाइड बंध बीते वर्ष से क्षतिग्रस्त है। इसकी मरम्मत न होने से स्थानीय लोगों में चिंता है।
विज्ञापन

बीते वर्ष तेज बारिश और बाढ़ से मधवापुर घाट का गाइड बंध टूट गया था। यदि यह बंध कटता है, तो भिनगा-मल्हीपुर मार्ग और उस पर बना पुल खतरे में आ जाएंगे। बंदरहा बाबा मंदिर भी इसकी जद में होगा। शिकारी चौड़ा, पिपरहवा, उत्तमापुर, बरुहा, हरिहरपुर सहित कई गांव भी प्रभावित होंगे। सोमवार को राप्ती का जलस्तर 127.00 सेंटीमीटर था। मंगलवार शाम तक यह बढ़कर 127.20 सेंटीमीटर हो गया। नदी ने मधवापुर घाट के पास किसानों के करीब 20 बीघा खेत काट दिए हैं। यह मल्हीपुर को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग की ओर बढ़ रही है।
विज्ञापन

मधवापुर घाट पर तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित है। क्षतिग्रस्त हिस्सा गाइड बंध है, जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बांध कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अखिलेश कुमार गौतम, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed