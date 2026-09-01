Shravasti News: अनुपस्थित कर्मियों से सीएमओ ने किया स्पष्टीकरण तलब

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अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का कार्यक्रम मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। एएनएम विजय लक्ष्मी, लैब टेक्नीशियन सुरेश कुमार और फार्मासिस्ट संजय पाठक अनुपस्थित थे। सीएमओ ने इन तीनों से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। परिसर में वाहन बेतरतीब खड़े थे, जिससे मरीजों व एंबुलेंस के आवागमन में बाधा हो रही थी। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।सीएमओ ने प्राथमिक विद्यालय बुधई पुरवा, सतीचौरा और कंपोजिट विद्यालय सिसवा का भी जायजा लिया। उन्होंने वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम के तहत बच्चों को नियमित दवा खिलाए जाने की जानकारी ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंगहा का निरीक्षण भी किया गया। वहां पीएमएसएमए दिवस नियमानुसार संचालित मिला। सभी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू थीं। सीएमओ ने सात माह की गर्भवती सरिता शर्मा को पोषण युक्त खानपान अपनाने और सुरक्षित संस्थागत प्रसव अस्पताल में ही कराने की सलाह दी।