Shravasti News: दो पक्षों में मारपीट, दोनों ने कार्रवाई को दी तहरीर

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श्रावस्ती। भिनगा की ग्राम पंचायत परसौरा में बुधवार को भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुटी है। एक पक्ष की भुसैली ने एसपी को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार रात करीब आठ बजे हुसैनी, सरला, जीतेंद्र और सीमा उनके घर में घुस आए। विपक्षियों ने भुसैली, उनके बेटे विनय और बेटी खुशबू के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। दूसरे पक्ष की मुन्नका ने थाने में तहरीर दी। मुन्नका ने आरोप लगाया कि विनय, भुसैली, सुधा और खुशबू उनके घर में घुसकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने मुन्नका और उनकी देवरानी सीमा को पीटा। सीओ भरत पासवान ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर विधिक कार्रवाई होगी