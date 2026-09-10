Shravasti News: चिल्हरिया मार्ग कराया दुरुस्त,राहत

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सिरसिया-चिल्हरिया मार्ग पर सूरज कुंडा नाला के पास सड़क पर जानलेवा गड्ढा बन गया था। दो वर्ष पहले एलटी कंपनी की ओर से पेयजल पाइप डालने के लिए सड़क को खोदा गया था। इसके बाद गड्ढे को बिना भरे छोड़ दिया गया था। ग्राम प्रधान ने गड्ढे में रोड़ा डलवाकर उसे पटवा दिया था। इससे गड्ढा और जानलेवा हो गया था। राहगीर रोड़े के चलते हादसे का शिकार हो रहे थे और उनके वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे थे। इस पर अमर उजाला में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। सिरसिया-चिल्हरिया मार्ग पर सूरज कुंडा नाला के पास सड़क पर जानलेवा गड्ढा बन गया था। दो वर्ष पहले एलटी कंपनी की ओर से पेयजल पाइप डालने के लिए सड़क को खोदा गया था। इसके बाद गड्ढे को बिना भरे छोड़ दिया गया था। ग्राम प्रधान ने गड्ढे में रोड़ा डलवाकर उसे पटवा दिया था। इससे गड्ढा और जानलेवा हो गया था। राहगीर रोड़े के चलते हादसे का शिकार हो रहे थे और उनके वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे थे। इस पर अमर उजाला में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।

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श्रावस्ती। गड्ढे के चलते जानलेवा हो चुके चिल्हरिया मार्ग पर जिम्मेदारों ने पैचिंग करवा दी है। इसके बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली। राहगीरों की इस प्रमुख समस्या को अमर उजाला के 25 अगस्त के अंक में बदहाल सड़कों पर बलि चढ़ रही राहगीरों की सुरक्षा शीर्षक के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसका संज्ञान लेकर गड्ढों की पैचिंग करवा दी गई है।