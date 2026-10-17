Shravasti News: लापता युवती का शव राप्ती नदी में मिला, जांच जारी

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शुभी सोमवार से संदिग्ध हालात में लापता थी। उनकी अंतिम लोकेशन राप्ती नदी के भकला पुल की मिली थी। परिजनों की सूचना पर कोतवाल राज प्रकाश सिंह टीम के साथ शुभी की तलाश कर रहे थे। पुलिस राप्ती नदी में भी लगातार उन्हें खोज रही थी। पुलिस की जांच जारी थी कि इसी बीच ग्रामीणों ने शुभी का शव नदी में उतराता देखा।ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी जयहरि मिश्रा पुलिस व एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को नदी से बाहर निकलवाने की कार्रवाई की। सीओ भरत पासवान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का प्रकरण लग रहा है। पुलिस मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है।