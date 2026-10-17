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Shravasti News: दो पीड़ितों को वापस मिले ठगी के 18,100 रुपये

Sat, 17 Oct 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 17 Oct 2026 11:19 PM IST
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Two victims recovered Rs 18,100 that had been swindled from them
श्रावस्ती। साइबर ठगी के दो पीड़ितों के बैंक खातों में शनिवार को 18,100 रुपये वापस कराए गए। सीओ साइबर क्राइम आलोक कुमार सिंह ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बंटिहवा सिटकहवा निवासी कमाल के खाते से 24 अप्रैल को यूपीआई के जरिए 75 हजार रुपये ठग लिए गए थे। शिकायत पर जांच के बाद 15 हजार रुपये वापस कराए गए। शेष रकम की वापसी का प्रयास जारी है। वहीं, अमवा निवासी सत्यम वर्मा के खाते से 25 जनवरी 2025 को यूपीआई के जरिए 26,988 रुपये की ठगी हुई थी। उनके खाते में 3,100 रुपये वापस कराए गए हैं। शेष रकम वापस कराने के लिए साइबर क्राइम टीम प्रयास कर रही है।
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