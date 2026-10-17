Shravasti News: दो पीड़ितों को वापस मिले ठगी के 18,100 रुपये

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श्रावस्ती। साइबर ठगी के दो पीड़ितों के बैंक खातों में शनिवार को 18,100 रुपये वापस कराए गए। सीओ साइबर क्राइम आलोक कुमार सिंह ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बंटिहवा सिटकहवा निवासी कमाल के खाते से 24 अप्रैल को यूपीआई के जरिए 75 हजार रुपये ठग लिए गए थे। शिकायत पर जांच के बाद 15 हजार रुपये वापस कराए गए। शेष रकम की वापसी का प्रयास जारी है। वहीं, अमवा निवासी सत्यम वर्मा के खाते से 25 जनवरी 2025 को यूपीआई के जरिए 26,988 रुपये की ठगी हुई थी। उनके खाते में 3,100 रुपये वापस कराए गए हैं। शेष रकम वापस कराने के लिए साइबर क्राइम टीम प्रयास कर रही है।