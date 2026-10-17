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Shravasti News: आदेश के विरोध में अधिवक्ताओं ने निकाला पैदल मार्च

Sat, 17 Oct 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 17 Oct 2026 11:20 PM IST
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Lawyers held a protest march against the order.
तुलसीपुर। बैनामा निजीकरण और राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ताओं की भूमिका समाप्त करने संबंधी आदेश के विरोध में शुक्रवार को जमुनहा तहसील के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। न्यू मॉडर्न बार एसोसिएशन के नेतृत्व में तहसील से मल्हीपुर चौराहे तक पैदल मार्च निकाला गया। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रवि प्रताप सिंह को सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की गई।
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बार एसोसिएशन अध्यक्ष सत्य नारायन यादव ने कहा कि 12 अक्तूबर से अधिवक्ता रजिस्ट्री और राजस्व न्यायालयों के कार्यों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शासन ने अब तक ठोस कदम नहीं उठाया है। जिला महामंत्री सतीश मौर्य ने कहा कि इस व्यवस्था से अधिवक्ताओं और वादकारियों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर आदेश वापस लेने की मांग की।
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इस मौके पर सुरेश चंद तिवारी, विनोद कुमार श्रीवास्तव, रामकुमार वर्मा, कुलदीप वर्मा, हरीश कुमार यादव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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