Shravasti News: एएसपी ने किया नवीन माडर्न थाने का निरीक्षण

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श्रावस्ती। नवीन माडर्न श्रावस्ती थाने का शनिवार रात एएसपी चंद्रकेश सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय के रजिस्टरों, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कार्यालय, बंदीग्रह आदि का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से उनके कार्य के बारे में जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करें। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्तियों पर विवेश नजर रखें। सीसीटीवी कैमरे व अन्य माध्यमों का सहारा भी लें, जिससे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अशांति न पैदा हो।