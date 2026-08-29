Shravasti News: दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

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श्रावस्ती। किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को शुक्रवार को सिरसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। सिरसिया थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया पीड़िता ने 25 अगस्त को थाने में तहरीर देकर बताया कि गुलरा गांव निवासी मेराज उर्फ हज्जी बीते पांच साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। 25 अगस्त को शादी का झांसा देकर उसने गांव के पास नहर किनारे बाग में बुलाया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही थी। शुक्रवार को गुप्त सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया गया।