Shravasti News: थाना प्रभारी पर पर कार्रवाई न करने का आरोप
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:26 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:26 PM IST
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गिरंट बाजार। हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के मनवरिया भोजा निवासी हियात अली ने रास्ते के विवाद में अपने 10 वर्षीय बेटे की पिटाई का आरोप लगाया है। उन्होंने हरदत्तनगर गिरंट थाना प्रभारी पर नाबालिग बताकर प्राथमिकी दर्ज न करने और उन्हें भगाने का गंभीर आरोप लगाया है। हियात अली के अनुसार, उनके घर आने-जाने का रास्ता सौखत के घर के सामने से होकर जाता है। दूसरे पक्ष के लोग अक्सर इस रास्ते को लेकर रोक-टोक करते हैं। रविवार शाम करीब सात बजे उनका बेटा वसीम इस रास्ते से जा रहा था। तभी सौफूला पत्नी सौखत ने बच्चे को गाली देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर सौफूला ने ईंट व डंडे से हमला कर वसीम को घायल कर दिया। हमले में बच्चे के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हियात ने थाने में तहरीर दी, लेकिन थाना प्रभारी महिमानाथ उपाध्याय ने हमलावर को नाबालिग बताकर प्राथमिकी दर्ज नहीं की। हियात का आरोप है कि हमला करने वाली सौफूला बालिग है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
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