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5250 छात्रों ने दी एनएएस परीक्षा

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 11:49 PM IST
श्रावस्ती के इकौना स्थित विद्यालयों में आयोजित एनएसए परीक्षा में प्रतिभाग करते छात्र छात्राएं
श्रावस्ती के इकौना स्थित विद्यालयों में आयोजित एनएसए परीक्षा में प्रतिभाग करते छात्र छात्राएं - फोटो : SRAWASTI
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