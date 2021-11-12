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5250 छात्रों ने दी एनएएस परीक्षा
श्रावस्ती के इकौना स्थित विद्यालयों में आयोजित एनएसए परीक्षा में प्रतिभाग करते छात्र छात्राएं
- फोटो : SRAWASTI
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