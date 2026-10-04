Shravasti News: 2852 विद्यार्थियों को मिली छात्रवृत्ति

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जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। डीबीटी के माध्यम से समय पर छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि विद्यार्थियों के खातों में पहुंच रही है।डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने विद्यार्थियों से अपने भविष्य का लक्ष्य निर्धारित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के आगे मजबूर होने के बजाय उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छात्रवृत्ति की धनराशि का उपयोग किताबें खरीदने और पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में करें।जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने बताया कि प्रथम चरण में कक्षा नौ और 10 के 1820 विद्यार्थियों के खातों में 83.65 लाख रुपये भेजे गए हैं। वहीं कक्षा 11 और 12 के 1032 विद्यार्थियों के खातों में 33.23 लाख रुपये भेजे गए हैं।इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में विधायक रामफेरन पांडेय और प्रधानाचार्य रामविहारी बाजपेयी ने विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम प्रवीण यादव समेत अन्य मौजूद रहे।