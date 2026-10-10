Shamli News: बूंदाबांदी से बदला मौसम, तापमान में आई गिरावट

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मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी तेज धूप से गर्मी बढ़ रही है तो कभी बादल छाने से मौसम सुहावना हो रहा है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरकर 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा।सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही के अनुसार, शनिवार को भी बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं।