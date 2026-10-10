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Shamli News: अनशन व सुनवाई की रिकॉर्डिंग में दो शिक्षिकाओं को नोटिस

Sat, 10 Oct 2026 01:44 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 10 Oct 2026 01:44 AM IST
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Notice to two teachers for recording hunger strike and hearing
शामली। जिलाधिकारी कार्यालय में अनशन करने और सुनवाई के दौरान मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने दो शिक्षिकाओं को नोटिस जारी किया है। दोनों से नोटिस मिलने के तीन के अंदर लिखित स्पष्टीकरण और संबंधित मोबाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए संतोष कुमार ने शुक्रवार को पत्र जारी करते हुए बताया कि प्राथमिक विद्यालय मखमूलपुर-2 कांधला की शिक्षिका पूनम तोमर और प्राथमिक विद्यालय नाला नंबर-2 की नीरू नैन को नोटिस दिया गया है।
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शिक्षिकाओं ने कार्यालय की अनुमति के बिना जिलाधिकारी कार्यालय में अनशन किया। इसके अलावा सात अक्तूबर को बीएसए कार्यालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान दूसरा मोबाइल फोन अधिकारी की मेज पर रखा गया था।
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सुनवाई में खंड शिक्षा अधिकारी कांधला, ऊन और थानाभवन भी मौजूद थे। बीएसए कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मोबाइल रखे जाने और सुनवाई के बाद उसे वापस लेने की पुष्टि हुई है। यह कार्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है।
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निर्धारित समय में जवाब और साक्ष्य नहीं मिलने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उधर शिक्षिका पूनम का कहना है कि दो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया था। रिकॉर्डिंग का आरोप बेबुनियाद है।
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