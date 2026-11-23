ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से इग्निस कार की टक्कर लगने के बाद बाइक जा घुसी। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान टीपीनगर थाना क्षेत्र के शिवपुरम मोकमपुर निवासी शेखर (42) और राजेंद्र (48) के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों वाहनों को कब्जे में लेकर इग्निस चालक से पूछताछ शुरू कर दी है।

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