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Shamli News: पुलिस को हर माह देते हैं चार से पांच लाख रुपये, फिर भी कर रही है परेशान

Tue, 29 Sep 2026 12:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 29 Sep 2026 12:46 AM IST
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They pay the police four to five lakh rupees every month, yet they are still being harassed.
शामली। सोशल मीडिया एक्स पर दो भाइयों के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में गढ़ीपुख्ता थाना पुलिस को हर माह चार से पांच लाख रुपये देकर अवैध कार्य करने की बात कही है। वायरल पोस्ट को मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया है। इसमें कहा गया कि रुपये लेने के बाद भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। एसपी ने इस मामले की जांच बैठा दी है।
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वायरल पोस्ट में गढ़ीपुख्ता निवासी दो भाइयों की तरफ से लिखा गया है वे स्मैक और तमंचा सप्लाई के साथ ही बाइक चोरी करने का काम करते हैं। वे पुलिस को तीन से चार लाख रुपया महीना देते है। इसके बाद भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। कुछ दिन पहले उनके खिलाफ शिकायत हुई थी, उसमें भी वे चार लाख रुपये पुलिस को देकर आए थे। पोस्ट में लिखा है कि वे पुलिस की निगरानी में काम करते हैं फिर भी उन्हें परेशान किया जाता है।
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एसपी एनपी सिंह का कहना है कि वायरल पोस्ट में जिन दो भाइयों के नाम लिखे हैं, वे पूर्व में जेल जा चुके हैं।
उन दोनों से थाने बुलाकर पूछताछ की गई, जिसमें उनका कहना था कि वे हिंदी तक लिखना नहीं जानते। उन्हें फंसाने के लिए किसी ने फर्जी आईडी से पोस्ट वायरल कर दी। एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जा रही है। आईडी फर्जी है। पोस्ट वायरल करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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