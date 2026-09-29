Shamli News: पुलिस को हर माह देते हैं चार से पांच लाख रुपये, फिर भी कर रही है परेशान

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वायरल पोस्ट में गढ़ीपुख्ता निवासी दो भाइयों की तरफ से लिखा गया है वे स्मैक और तमंचा सप्लाई के साथ ही बाइक चोरी करने का काम करते हैं। वे पुलिस को तीन से चार लाख रुपया महीना देते है। इसके बाद भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। कुछ दिन पहले उनके खिलाफ शिकायत हुई थी, उसमें भी वे चार लाख रुपये पुलिस को देकर आए थे। पोस्ट में लिखा है कि वे पुलिस की निगरानी में काम करते हैं फिर भी उन्हें परेशान किया जाता है।एसपी एनपी सिंह का कहना है कि वायरल पोस्ट में जिन दो भाइयों के नाम लिखे हैं, वे पूर्व में जेल जा चुके हैं।उन दोनों से थाने बुलाकर पूछताछ की गई, जिसमें उनका कहना था कि वे हिंदी तक लिखना नहीं जानते। उन्हें फंसाने के लिए किसी ने फर्जी आईडी से पोस्ट वायरल कर दी। एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जा रही है। आईडी फर्जी है। पोस्ट वायरल करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।