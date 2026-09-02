Shamli News: खास भाई की भड़क’ गाने ने भड़काया गिरोह, उसी अंदाज में सड़क पर अंकित की हत्या

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पुलिस की जांच में सामने आया है कि अंकित लगातार इसी गाने को गा रहा था। गोगी गिरोह के भोलू और चिराग को यह गाना खटक रहा था। पुलिस के अनुसार इसी के बाद शूटरों को निर्देश दिए गए कि अंकित की हत्या भी गाने के बोल के अंदाज में सड़क पर ही की जाए। जांच में पुलिस को गिरोह के संबंध में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अब सोशल मीडिया पोस्ट, शूटरों की बातचीत और हत्याकांड से पहले की गतिविधियों को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है।भोलू कनाडा में या इंडोनेशिया में, पुलिस कर रही तलाशअंकित हत्याकांड की साजिश रचने वाले गोगी गिरोह के सरगना भोलू उर्फ राहुल की लोकेशन को लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि भोलू दिल्ली या हरियाणा में है अथवा कनाडा से इंडोनेशिया चला गया है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी भोलू की सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं मिली है। वह लगातार शार्प शूटरों के संपर्क में था। पुलिस उसकी लोकेशन और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।