Shamli News: पहले सोनीपत-पानीपत बॉर्डर पर थी हत्या की प्लानिंग, बाद में शामली को चुना

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एसपी एनपी सिंह के अनुसार जांच में सामने आया कि करनाल जेल में बंद पंपू गिरोह के सरगना राकेश और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सोनीपत के मोई गिरोह के रोहित के कहने पर अंकित की हत्या की साजिश का प्लान तैयार किया गया था। गोगी गैंग के सरगना राहुल उर्फ भोलू और कनाडा में बैठे गिरोह के चिराग व मोंटी के संपर्क में रहने वाले शूटरों को हत्या का टारगेट दिया गया। पहले गांव के पास हत्या करने की प्लानिंग थी, लेकिन फिर जगह बदली और अंत में जिम के बाहर वारदात को अंजाम देने का स्थान तय किया गया। प्लानिंग के तहत ही शूटरों ने अंकित की हत्या कर दी।जेल में बंद सरगनाओं से पांच बार मिले शूटरपुलिस के अनुसार जांच में सामने आया है कि मुठभेड़ में मारे गए शार्प शूटर मोहित और सुमित करनाल जेल में बंद राकेश और तिहाड़ जेल में बंद रोहित से मिलने के लिए पांच बार पहुंचे थे। दोनों के कहने पर ही शार्प शूटर हत्या को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा गोगी गैंग का भोलू और विदेश में बैठे चिराग व मोंटी भी शूटरों के संपर्क में थे।अब अंकित के नाम से गाना बनाएगा भूपेंद्रपूर्व में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अंकित हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले सिंगर भूपेंद्र ढींगरा ने एक और वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उसने कहा कि उसका अंकित हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है। उसने कहा कि अब वह भाई अंकित के नाम से गाना बनाएगा।